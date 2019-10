Joker è ufficialmente il più grande incasso per un film vietato ai minori

Visto il ritmo straordinario del film al box office era solo questione di tempo, ma è finalmente arrivata l'ufficialità da parte di Forbes: Jokerha superato ufficialmente Deadpool ($783 milioni) per firmare il più grande in casso di tutti i tempi per un film Rated-R.

Il film di Todd Phillips, che dovrebbe arrivare a $785,5 milioni entro oggi, sorpasserà il risultato di Deadpool 2 solo tra poche ore ma per il record è bastato battere il primo Deadpool. Questo perché il sequel ha ottenuto 50 dei suoi $785 milioni grazie la release della versione PG-13.

Joker continuerà la sua straordinaria corsa al box office almeno fino al prossimo 1 novembre, quando uscirà l'atteso Terminator: Destino Oscuro. Se il film con Joaquin Phoenix dovesse mantenere questo andamento potrebbe puntare a quota $940 milioni, altrimenti potrebbe doversi accontentare di una risultato a fine corsa di circa $850 milioni.

Nonostante le cifre siano ben lontane da quelle firmate nei mesi scorsi da Avengers: Endgame, grazie ad un budget ridotto Joker potrebbe diventare il cinecomic più redditizio di sempre, oltre che il maggiore successo per la Warner Bros. nel 2019 sopra IT - Capitolo 2.

