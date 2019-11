Joker, su Twitter la ripresa 'clandestina' di Joaquin Phoenix durante la scena delle scale

La scena del ballo di Arthur Fleck sull'ormai iconica scalinata del Bronx è probabilmente quella con cui ormai il pubblico identifica immediatamente il Joker di Todd Philips: di video della sequenza è ormai pieno internet, ma qualcuno sembrerebbe esser stato fortunato al punto da assistere alla scena prima ancora che le riprese fossero finite.

La celebre scalinata, com'è noto, non fa infatti parte di un set messo su appositamente: si tratta di un posto realmente esistente e situato nel Bronx (i cui cittadini, non a caso, si sono infatti recentemente lamentati dell'invasione in piena regola che la zona ha subito dopo l'uscita del film).

A qualcuno, allora, dev'esser capitato di affacciarsi alla finestra di casa propria o, comunque, dell'appartamento in cui si trovava in quel momento e trovarsi davanti Joaquin Phoenix vestito da Joker intento a girare la scena che tutti abbiamo poi visto e adorato sul grande schermo. Il fan in questione ha dunque avuto la prontezza di filmare col proprio smartphone parte della sequenza: il video, a distanza di un po' di tempo dall'uscita del film in sala, sta ora facendo prevedibilmente il giro dei social.

Todd Philips, intanto, ha dettato le condizioni che dovrebbero verificarsi per convincerlo a girare un sequel del film; il protagonista Joaquin Phoenix ha invece smentito le voci secondo le quali il suo personaggio non sarebbe il vero Joker.