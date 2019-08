Joker: ecco il trailer finale dell'atteso film con Joaquin Phoenix!

A pochi giorni dal debutto mondiale di Joker a Venezia, Warner Bros. ha finalmente diffuso in rete il trailer finale dell'atteso film che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman.

Come potete vedere all'interno della notizia, oltre a mostrarci un nuovo e approfondito sguardo su Arthur Fleck e la sua trasformazione nel Clown principe del crimine, Il trailer dà molto spazio ai comprimari del film tra cui l'affascinante personaggio interpretato da Robert De Niro - non mancano infatti i riferimenti a Re per una notte e Taxi Driver di Martin Scorsese. Il filmato inoltre conferma ufficialmente che a doppiare Phoenix sarà Adriano Giannini.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Joker del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio."

Diretto da Todd Phillips, il film porterà sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e potenzialmente molto interessante. Joker, a meno di grandi sorprese, sarà infatti slegato dal resto del DC Extended Universe - come sembra essere per il Batman di Matt Reeves - e proporrà una storia a sé stante.

Joker vedrà nel cast anche Shea Whigham, Brett Cullen, Zazie Beets e Francis Conroy, per un’uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Date un'occhiata a Phoenix nella nuova cover ufficiale del film.