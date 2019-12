Joker torna per una settimana nei cinema IMAX, ecco il nuovo poster

In attesa di mettere le mani sull'edizione home-video di Joker annunciata ieri da Warner Bros. Italia, il Leone d'Oro a Venezia 2019 è pronto a tornare nei cinema IMAX d'oltreoceano dopo una straordinaria corsa al box office.

Ad annunciarlo è il regista Todd Phillips su Instagram con uno splendido poster ufficiale, nel quale viene ricordato che il film è stato recentemente incluso dall'American Film Institute tra i 10 migliori film del 2019, in compagnia di pellicole quali The Irishman e C'era una volta a Hollywood. L'annuncio si riferisce solamente ai cinema Imax degli Stati Uniti, e dunque al momento non sappiamo se farà ritorno anche sui grandi schermi italiani.

Avendo incassato oltre 1,049 miliardi in tutto il mondo, Joker è diventato il cinecomic più redditizio di sempre in rapporto al budget: restando in casa DC, dopo aver già surclassato i risultati di Justice League, il film ha da poco superato anche gli incassi domestici di Batman vs Superman.

Dopo l'annuncio (poi smentito) su un sequel di Joker già in sviluppo alla Warner Bros., il cui arrivo rimane comunque una possibilità concreta, Phillips è tornato a parlare dei suoi piani iniziali per una serie di film incentrati sui villain DC: originariamente, l'intenzione era quella di sviluppare tre film con tre registi diversi, che però Phillips non ha voluto rivelare.

Per altri approfondimenti, vi consigliamo di leggere i nostri speciali sulle tre migliori scene di Joker e sulla rinascita della DC Films.