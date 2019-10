Joker è già nella Top 10 dei film meglio votati sul portale IMDb

Che il pubblico di tutto il mondo stia decisamente apprezzando Joker non lo dicono solo gli incassi record di questo primo weekend, ma anche un altro curioso dato: i voti sul portale online di IMDb, l'Internet Movie Database.

Infatti, se si esegue una rapida ricerca della pellicola con Joaquin Phoenix sul portale l'utente scoprirà subito che si tratta di uno dei dieci film meglio votati sul sito (addirittura nono), a soli sei giorni dalla sua uscita nelle sale (dato considerevole, visto che chi vota è proprio il pubblico che è andato a vedere il film al cinema). In questa classifica, come già noto, alla prima posizione si mantiene saldamente Le ali della libertà di Frank Darabont, così come troviamo stabili i primi due film della saga de Il padrino, mentre i cinecomic sono rappresentati da Il cavaliere oscuro. Ci sono Schindler's List e Il signore degli anelli: Il ritorno del re, ma anche Quentin Tarantino con il suo Pulp Fiction.

La notizia è che Joker è il solo film di questo decennio a comparire in questa speciale Top 10, che al momento ha un punteggio decisamente superiore ad altri film più in basso nella lista come Fight Club, Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello, Forrest Gump, Inception, e Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora. Questo rende ancora più evidente quanto il film di Todd Phillips sia entrato nell'immaginario del pubblico in così poco tempo.

Un discorso che però è completamente diverso dal punto di vista di parte della critica, visto che il punteggio del film su Rotten Tomatoes al momento è fermo al 68%, e dove film usciti di recente come Abominable e Downton Abbey hanno rispettivamente raggiunto l'81% e l'85% di media voti positivi.

In ogni caso Joker ha già superato i 100 milioni di dollari d'incasso, chiudendo il miglior lunedì di sempre a ottobre. Nella sua seconda settimana Joker dovrà vedersela con l'uscita di Gemini Man - l'atteso film di Ang Lee che vede Will Smith in un doppio ruolo da protagonista -, e il film animato de La famiglia Addams, ma secondo le previsioni rimarrà ancora in testa al botteghino domestico. In ottica Oscar, intanto, i votanti dell'Academy cominciano ad esprimere i loro pareri sulla discussa opera di Philips.