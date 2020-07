Joker, Todd Phillisp condivide delle fenomenali nuove foto con Joaquin Phoenix!

Pochi minuti fa il regista Todd Phillips è tornato sui suoi canali social per condividere alcune fantastiche foto dal dietro le quinte di Joker, pluripremiato cinecomic DC Films con protagonista Joaquin Phoenix.

Il regista, che per Joker è stato insignito del Leone d'Oro alla scorsa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha scritto sulla sua pagina Instagram: "Un altro paio di fantastici scatti dal dietro le quinte. Principalmente perché voi ragazzi continuate a chiederli. Tutto fotografato dal mio amico Niko Tavernise".

Nel caso non lo sappiate, Tavernise è un prestigioso fotografo spesso invitato sui set dei maggiori film hollywoodiani per immortalarne i momenti più significativi dal dietro le quinte: il consiglio è quello di dare un'occhiata al suo profilo del social network Instagram, sicuramente se siete appassionati della vita sul set non ve ne pentirete!

Vi ricordiamo che attualmente Todd Phillips, Joaquin Phoenix e Warner Bros. starebbero valutando la possibilità di realizzare un sequel di Joker, che oltre a collezionare prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo è riuscito anche a diventare il film rated-r col più alto incasso nella storia del cinema: voi vorreste vedere l'attore premio Oscar Joaquin Phoenix tornare nei panni del fu Arthur Fleck? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood e ad un saggio sul tema della mimesi in Joker.