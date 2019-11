Joker: Todd Phillis parla dell'unica vera risata di Arthur Fleck'

Todd Phillis continua a svelare poco alla volta nuovi dettagli su Arthur Fleck e sulla sua malattia e stavolta, durante un'intervista al periodico britannico Empire, passa in rassegna le varie risate del Joker, suddividendole in diversi tipi a seconda della causa scatenante. Phillis ha poi svelato l'unico momento in cui Arthur ride per davvero.

La critica mondiale ha acclamato la performance di Joaquin Phoenix come una delle migliori dell'anno, tanto da indurre la Warner Bros. ad iniziare una campagna promozionale di Joker per gli Oscar 2020, spingendo la pellicola di Phillis per tutte le categorie degli Academy Awards. L'opinione del pubblico non sembra essere da meno, visti gli incassi record di Phoenix ai box office di tutto il mondo.

Contemporaneamente al successo, è iniziata anche una vera e propria analisi della pellicola e c'è chi addirittura suggerisce che l'intera storia sia frutto della mente di Arthur, come le brevi parentesi di felicità derivanti dall'immaginaria relazione con la vicina Sophie (Zazie Beetz). In merito Phillis afferma di sapere cosa è reale e cosa no e forse la risposta è proprio nella risata di Arthur:

"C'è la risata che nasce dal dolore, come quando viene picchiato per strada ed in metropolitana, e c'è la risata di quando vuole far parte di un gruppo, in quei casi la sforza fino all'inverosimile. L'unica volta in cui Arthur/ Joker ride sinceramente è nell'ultimissima scena del film."

Il Joker ti Todd Phillis continua ed essere fonte ed oggetto di profondi dibattiti, sia sulla tecnica che sui contenuti, sicuramente molto viscerali e che inducono ad una lenta riflessione sulla società e l'approccio di quest'ultima verso determinate situazioni.