Joker, Todd Phillips svela che il suo piano originale includeva tre film diversi

Nel corso di una nuova intervista con IGN Todd Phillips, regista di Joker, ha rivelato che la sua idea originale per una etichetta DC Black proposta alla Warner Bros. includeva tre film su altrettanti personaggi.

Dopo il successo di critica e di pubblico ottenuto col film di Joaquin Phoenix, in queste settimane si sono rincorse molte voci su un sequel e/o altri film stand-alone su nuovi villain DC. Il mese scorso è uscito un rapporto (definito dallo stesso Phillips prematuro) in cui si anticipava che il regista stesse sviluppando un sequel di Joker e nuovi progetti su altri personaggi, anche se al momento le trattative non sono ancora iniziate.

Un sequel per il film Leone d'Oro 2019 sarà sicuramente discusso nelle prossime settimane in casa Warner Bros. dopo il superamento del traguardo del miliardo di dollari ottenuti in tutto il mondo (il primo film rated-r a riuscire in tale impresa) ma per adesso, piuttosto che parlare di futuro, Phillips ha preferito riesumare il passato.

In un podcast di IGN registrato nel Regno Unito, il regista ha rivelato che la sua presentazione originale della famosa DC Black per Warner Bros., con un piano che includeva altri due film con registi diversi: “Ho lanciato l'idea per tre film. Joker sarebbe stato il primo, diretto da me, e poi questi altri due film, con altri due registi. Ma non vorrei nominarli, perché poi diventerebbe una cosa concreta e soprattutto coinvolgerei questi registi quando in realtà non ne ho mai davvero parlato con loro. Si è trattato solo di idee mie che ho proposto alla Warner Bros.”

Todd Phillips ha dichiarato che la Warner Bros. pensava che non fosse necessaria una nuova etichetta DC: "Penso ancora che sia un'ottima idea. Ma sarò onesto con te, la loro argomentazione - beh, non era una vera e propria argomentazione - la loro idea era che non ci fosse motivo di creare una nuova etichetta, non c'era motivo di crearsi tanti problemi. Quando vorremo un altro film come Joker, lo faremo. Lo capisco, è molto più comodo così, ma allo stesso tempo continuo a pensare che sarebbe stata una cosa fica creare un angolino tutto nostro.”

Todd Phillips ha anche detto questo a proposito di eventuali film futuri in stile Joker: "Penso che ci siano altri personaggi che mi piacerebbe vedere sotto questa luce, personalmente, ma non lavorerei su nessun di loro."

