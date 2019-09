Joker, Todd Phillips spiega le differenze fra Joaquin Phoenix e Heath Ledger

Durante la conferenza stampa di presentazione di Joker tenutasi al Festival di Venezia, il regista Todd Phillips ha spiegato le differenze fra l'interpretazione di Joaquin Phoenix e quella storica con cui Heath Ledger impreziosì Il Cavaliere Oscuro di Christopher Dolan.

"Non credo che l'obiettivo di questo Joker sia veder bruciare il mondo. Questo Joker aveva in mente un obiettivo completamente diverso", ha spiegato Phillips. "All'inizio del film cerca di far ridere gli altri fin dalla primissima scena, ma è anche un ragazzo alla ricerca di un'identità. Penso che diventi un simbolo, si, ma per errore e una serie di circostanze. Ciò che stava cercando era l'ammirazione degli altri. Non ha mai avuto un piano segreto per bruciare il mondo."

Phillips ha continuato.

"Pensava di essere stato messo su questa Terra per far ridere e portare gioia nel mondo, ma lungo la strada ha preso alcune cattive decisioni. Il suo obiettivo comunque non era quello di diventare un cattivo. Penso che semplicemente finisca col diventare il leader di un movimento sbagliato. Perfino Robert De Niro, che interpreta Murray Franklin, glielo dice. E Arthur risponde: 'No, non sono politico.' Quello che otterrà alla fine del film non è quello che stava cercando".

Joker arriverà in Italia dal prossimo 3 ottobre. Per altri approfondimenti, recuperate la nostra recensione di Joker e scoprite come si allinea in base al punteggio generale di Rotten Tomatoes.