Joker: Todd Phillips spiega come il mondo di Batman ha influenzato la storia

Non è più un mistero che il film su Joker includa più di un rimando a Batman e ad altri personaggi del suo mondo, come Bruce Wayne e i suoi genitori, ma Todd Phillips ha cercato di spiegare come questi elementi hanno influenzato la sua storia originale.

Nel corso di una chiacchierata con ComicBook.com, il regista ha provato a spiegare che alcuni elementi dell'universo di Batman erano molto più marcati e insistenti nelle prime versioni del girato e che trovare il giusto equilibrio ha permesso alla storia di essere così potente: "Nelle prime versioni del girato ce n'erano decisamente di più. C'era un po' più di tutto inizialmente. Ma è stato divertente cercare di capire quanto fossimo con un piede nel mondo dei fumetti e quanto con l'altro invece no, trovare il giusto bilanciamento. E' difficile dire come siamo riusciti a trovarlo, ma il film è stata una liberazione, perché la DC - anche parlando con la compagnia Warner di fumetti - ci ha fatto davvero fare quello che volevamo. Non ci hanno imposto ad esempio di menzionare la Batmobile o chissà cos'altro, niente di tutto ciò. Noi eravamo concentrati nel fare il nostro film. E ci hanno dato il via libera".

Come detto in precedenza, Phillips ha escluso un ritorno di questo Joker in un eventuale sequel, aggiungendo recentemente: "Beh, non penso che ne faremo un altro. Non è nei nostri piani. Se io e Joaquin abbiamo valutato qualche idea, tanto per divertirci? Certo, l'abbiamo fatto mentre giravamo, è una cosa che di tanto in tanto si fa".

Joker - vincitore del Leone d'Oro al miglior film all'ultima Mostra di Venezia - porterà sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e dal grande potenziale. Joker sarà infatti slegato dal resto del DC Extended Universe e dall'atteso The Batman di Matt Reeves, come confermato di recente dallo stesso regista.

Non ci resta che attendere quindi il 3 ottobre prossimo, quando Joker arriverà nelle sale italiane. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film, visto a Venezia.