Joker: Todd Phillips smentisce l'ipotesi di un sequel del film con Joaquin Phoenix

A margine di una proiezione di Joker a Los Angeles, Todd Phillips ha confessato ai presenti che non è in programma alcun sequel del film con protagonista Joaquin Phoenix. La frase smentisce un report di TotalFilm che affermava la volontà del regista di lavorare ad un seguito che comprendesse sempre la presenza di Phoenix nel cast.

Todd Phillips ha ribadito che le sue affermazioni sono state prese fuori contesto:"La frase è stata 'Farò qualsiasi cosa Joaquin voglia fare'. E lo farei. Ma il film non è impostato per avere un sequel. Lo abbiamo sempre presentato come un film, e basta".

Nella dichiarazione rilasciata a TotalFilm, Phillips diceva 'Ho la sensazione che lui e io potremmo pensare a qualcosa di piuttosto fico', riferendosi a Joaquin Phoenix.



Dopo l'ottimo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, Joker ha ottenuto un buon riscontro anche su Rotten Tomatoes e potrebbe quindi, secondo alcuni organi di stampa, partecipare attivamente alla corsa per la Notte degli Oscar 2020.

Il film di Todd Phillips racconta le sfortunate vicende di Arthur Fleck, un comico fallito e calpestato dalla società, che inesorabilmente inizia una lunga discesa agli inferi trasformandosi nell'iconico Joker. Nel cast anche Robert De Niro, in un ruolo centrale nell'economia del film.

Previsto un esordio da 90 milioni di dollari per il film, pronto ad arrivare nelle nostre sale il prossimo 3 ottobre.