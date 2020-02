Joker, Todd Phillips ricorda la produzione del film e ringrazia cast e crew

Candidato a ben 11 Oscar nell'edizione appena conclusasi degli Academy Awards, Joker di Todd Phillips se ne porta a casa due, e il regista riflette su Instagram sul percorso del film.

Le vittorie di Joaquin Phoenix e Hildur Guðnadóttir Phillips le aveva già celebrate con un altro post, ma questa volta il regista di Joker ci tiene a ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco nella realizzazione di una delle pellicole più popolari del 2019.

"Tutti questi scatti sono stati realizzati durante l'ultimo giorno di riprese. È stato sicuramente dolceamaro - nonostante fossimo felici di aver terminato, è stata anche un'esperienza così unica e intensa - e poi all'improvviso siamo arrivati così alla fine. Che viaggio incredibile che è stato questo film, ed è culminato con la vittoria di Joaquin e la sua salita sul quel palco lo scorso wee-end. Grazie ancora all'intero cast e a tutta la crew. E soprattutto, ai fan, per essere andati oltre tutto quel rumore ed esserci stati. #joker #illtellyouwhatyouget 📸 @nikotavernise" ha scritto Phillips nel post di accompagnamento alle foto che lo ritraggono sul set con Phoenix.



E a proposito di fan, in molti si sono lamentati del mancato Oscar di Joker per il Miglior Film, definendo Parasite "sopravvalutato".



E voi cosa ne pensate? Joker meritava anche quella statuetta? Fateci sapere nei commenti.