Joker, Todd Phillips riceverà un riconoscimento speciale al Palm Springs Film Festival

Variety onorerà Todd Phillips, regista di Joker, al Palm Springs International Film Festival il prossimo 3 gennaio come parte del suo annuale 10 Director to Watch Brunch, sponsorizzato da AT&T.

Phillips, che ha anche co-scritto e prodotto l'acclamato film con protagonista Joaquin Phoenix, riceverà l'annuale Creative Impact In Directing Award.

Fin dalla sua anteprima mondiale, Joker ha collezionato una lunga lista di riconoscimenti, a cominciare dal Leone d'Oro vinto al Festival del cinema di Venezia. Durante la sua run al box office è diventato il film con valutazione rated-R col più alto incasso nella storia del cinema, nonché il primo a superare il miliardo di dollari. Questo lunedì, il film ha ottenuto anche quattro nomination ai Golden Globe nelle categorie per il miglior film drammatico, il miglior regista, il miglior attore protagonista e la miglior colonna sonora originale.

In attesa delle nomination ai SAG Awards, che arriveranno fra poche ore, vi rimandiamo alle nostre previsti per gli Oscar 2020 nelle categorie miglior regia e migliori attori, sia protagonisti che non protagonisti, articoli nei quali tra le altre cose abbiamo parlato anche delle possibilità di vittoria di Todd Phillips e Joaquin Phoenix nelle rispettive competizioni.

Inoltre, qualora vi foste persi la notizia, vi ricordiamo che Joker ha ricevuto anche ben sette candidature ai Critics' Choice Awards.