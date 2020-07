Joker, Todd Phillips regala ai fan un ennesimo scatto magistrale dal dietro le quinte

Mentre si continua a discutere di un possibile sequel, il Joker di Todd Phillips con protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix torna oggi a mostrarsi in un nuovo e stupefacente scatto sul set immortalato dal regista e co-sceneggiatore del cinecomic DC, forse tra i più belli da lui pubblicati finora.

È sin dai tempi dalla pre-produzione, dall'agosto 2018, che Todd Phillips ha regalato ai fan del personaggio una marea di bellissimi scatti dal set di Joker, e anche ora che il film è uscito in home video, riscuotendo un secondo e grande successo, il regista continua a pubblicare materiale interessante sulla sua pagina Instagram.



Chissà quanto altro materiale ha ancora nelle sue macchine fotografiche e all'interno delle cineprese, ma per il momento l'autore è tornato a mostrare agli appassionati un nuovo e bellissimo scatto del film direttamente dal dietro le quinte, per l'esattezza su quella scalinata che è ormai divenuta di culto tra gli appassionati e i fan e al centro di una delle sequenze più iconiche del film. La luce è meravigliosa e anche la posa di Phoenix, non trovate?



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Joker e alla speciale dedicato al finale di Joker. Cosa ne pensate dell'immagine? Vi piace? Avete rivisto il film in home video? Diteci la vostra nei commenti.