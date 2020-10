Joker, Todd Phillips pubblica un'impressionante riproduzione di Arthur Fleck: le immagini

Grazie al successo del film e alla magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix, l'Arthur Fleck visto in Joker di Todd Phillips è prepotentemente entrato nell'immaginario collettivo. Mentre continuano a rincorrersi le voci su un sequel, il villain non smette di essere fonte di ispirazione per artisti e lavori di ogni tipo.

Un buon esempio in tal senso lo ha fornito proprio il regista di Joker. Sul suo profilo Instagram, infatti, Todd Phillips ha condiviso le immagini di un'impressionante busto di Arthur Fleck, realizzato dai Queen Studios a grandezza naturale.

Nel post, che si può vedere anche in calce alla notizia, si nota l'impressionante somiglianza tra la scultura e le fattezze di Joaquin Phoenix nel film, con l'iconico trucco e i capelli tinti di verde. A guardare le immagini distrattamente, sembra proprio di avere di fronte l'attore in carne ed ossa. Ad arricchire il lavoro, inoltre, si nota nella parte bassa una riproduzione della celebre scena della scalinata, in cui Phoenix /Joker balla sulle note di Rock & Roll Part 2 di Gary Glitter, e sul retro Arthur Fleck nel suo camerino, intento a truccarsi davanti allo specchio.

Nei giorni scorsi il produttore esecutivo di Joker, Michael E. Uslan, ha parlato dell'ipotesi di uno stand-alone su Mr Freeze, mentre Joker si conferma, insieme ad Harley Quinn, tra i cinecomic più popolari in streaming.