Joker: Todd Phillips posta altre nuove immagini dal dietro le quinte del film

La scalata di Joker al box-office internazionale è tutt'altro che conclusa e intanto Todd Phillips ne ha approfittato per pubblicare in rete altre nuove immagini tratte dal dietro le quinte della produzione.

Nella didascalia d'accompagnamento possiamo leggere le parole di ringraziamento del regista verso coloro che sono andati a vedere Joker nelle sale: "Mentre ci prepariamo ad affrontare il nostro terzo weekend nei cinema, ecco alcuni altri estratti dal dietro le quinte. Grazie per tutti gli straordinari messaggi e per l'amore riservato al film".

Le immagini, che ritraggono il regista sul set insieme ovviamente a Joaquin Phoenix nei diversi set che compongono la pellicola, sono firmate come sempre da Niko Tavernise e potete visualizzarle nel post situato in calce a questa news.

Recentemente, Josh Pais ha raccontato dell'unica regola adottata da Phoenix riguardante la scelta del cast del film in accordo con il regista, mentre è stato rivelato che una determinata scena di Joker esiste in ben tredici versioni differenti. Non si placano invece le polemiche riguardanti l'inserimento nel film del brano Rock and Roll Part 2 di Gary Glitter, con la Warner che nonostante questo non rimuoverà la canzone dal film.

In termini di incassi, Joker ha raggiunto la cifra di $606 milioni e c'è una buona probabilità che riesca a superare i $700 milioni questo fine settimana e forse gli $800 milioni entro la prossima: nei prossimi giorni dunque dovrebbe sorpassare il totale di Justice League ($657,9 milioni) e Man of Steel ($668 milioni), ed entro la fine della sua programmazione anche quello di Suicide Squad ($746,8 milioni).

Anche in Italia il film sta facendo faville, avendo superato abbondantemente i 16 milioni complessivi ed essendo diventato il terzo maggiore incasso dell'anno nel nostro paese dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone. Per la Warner, Joker è già il suo primo incasso dell'anno.