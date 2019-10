Joker: Todd Phillips posta numerose immagini dal dietro le quinte del film

Nonostante il film sia nelle sale di tutto il mondo da un paio di settimane circa, Todd Phillips sta continuando a postare materiale inedito di Joker sui suoi profili social, catturando senza ombra di dubbio la nostra attenzione.

Nello specifico, Phillips ha postato sul suo account Instagram, dove è molto attivo fin dai primi annunci riguardanti il film (ricorderete le numerose immagini dal set postate durante le riprese), alcune immagini inedite che lo ritraggono al fianco di Joaquin Phoenix in determinate scene della pellicola, come quelle in metropolitana, per le strade di New York (Gotham City), nel locale di stand-up comedy, in ospedale o all'interno del programma di Murray. Ad accompagnare le immagini la seguente didascalia: "Alcuni divertenti dietro le quinte con me e Joaquin. Abbiamo riso molto sul set. Ne posterò ancora... tutte le foto sono del grande Niko Tavernise". Tavernise è stato tra l'altro anche il fotografo di scena del recente The Irishman.

Intanto, non si placano le polemiche riguardo a Joker, con i pareri degli addetti ai lavori letteralmente spezzati in due, tra elogi a scena aperta e stroncature indegne, come quella di Dan Slott della Marvel. Fa sorridere poi che le le scale situate all'angolo di Shakespeare Avenue (che tale scelta del regista sia stata dettata anche dal nome?) sono segnalate su Google Maps con l'icona usata per i luoghi di culto e alcuni potrebbero affermare che la dicitura non è poi così sbagliata.

Infine, spavento per Phoenix che qualche giorno fa è stato vittima di un brutto incidente in cui è finito contro la vettura di alcuni paramedici, uscendone fortunatamente illeso. Il film di Todd Phillips ha ottenuto un punteggio impressionante sul sito IMDb. Anche in Italia la situazione non sembra cambiare, tanto da convincere la catena The Space Cinema a prolungare le proiezioni del film in lingua originale.