Joker, Todd Phillips parla ufficialmente del sequel: 'Non c'è ancora un contratto'

Nella giornata di ieri l'Hollywood Reporter ha annunciato al mondo l'arrivo di un sequel di Joker, film co-scritto e diretto da Todd Phillips vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia 2019.

Qualche ora dopo però The Wrap, Deadline e Variety hanno aggiustato il tiro dei colleghi dell'Hollywood Reporter, chi screditandoli come click-bait (Deadline), chi precisando che un incontro fra Phillips e la Warner Bros. c'era effettivamente stato, ma senza tramutarsi in ufficialità (Variety).

A chiarire la questione è intervenuto finalmente Todd Phillips in persona, che parlano ai microfoni di IndieWire ha dichiarato:

"Posso onestamente affermare che non c'è mai stato un incontro il 7 ottobre. Prima di tutto, se conoscete me e la mia carriera, non è il mio stile. Ho fatto un'enorme commedia con la Warner Bros, Una Notte da Leoni, e non è che da un giorno all'altro sono diventato improvvisamente un produttore sforna-commedie. Bradley [Cooper, ndr] e io abbiamo una società di produzione alla Warner. Sono stato alla Warner per 15, 16 anni. Abbiamo al massimo due progetti in sviluppo contemporaneamente, non 40 come alcune persone. Non sono il tipo di persona che lavora a quaranta cose insieme. Semplicemente non ho quel tipo di energia."

Phillips ha continuato:

"Quando ho presentato l'idea di Joker non era per un solo film, ma per un'etichetta intera. Hanno immediatamente declinato l'offerta, e li ho capiti. Chi sono io per presentarmi da loro e creare un'etichetta da zero in uno studio cinematografico? Ma hanno detto, facciamo il film."

Per quanto riguarda il sequel di Joker, Phillips sostiene che non ci sono accordi in atto né uno script in fase di sviluppo, ma che l'idea è stata presa in considerazione.

"E' difficile che un film faccia un miliardo di dollari e che poi non si parli di un sequel", ha detto Phillips. "Joaquin e io abbiamo detto pubblicamente che abbiamo parlato di un sequel dalla seconda settimana di riprese perché è una cosa divertente di cui parlare. Ma l'articolo [THR] si riferiva ad altre cose oltre a quelle, cose che erano francamente false. Non so che dire, forse si tratta di un assistente che sta cercando di guadagnare credito con giornalista. Ma ecco la vera verità su un sequel. Ne abbiamo parlato, e mentre giriamo il mondo con i dirigenti della Warner Bros - andando a Toronto, a Venezia e in altri luoghi - ovviamente, seduti a cena, la questione è uscita fuori. Ma, parlando di contratti, non esiste un contratto al momento, né per noi come sceneggiatori, né per Joaquin come attore. Accadrà? Posso solo dire che l'articolo è stato un po' troppo anticipatore."

