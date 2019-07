Joker, Todd Phillips si dice 'onorato ed entusiasta' di presentare il film a Venezia

Dopo molti rumor al riguardo, finalmente nelle ultime ore il Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha rivelato la presenza del Joker di Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix in concorso alla , per la gioia dei molti fan italiani del personaggio.

È forse il primo cinecomic (in senso lato, essendo una storia completamente originale) ad essere presentato in concorso a un Festival internazionale di elevata caratura, il che rende la presenza del Joker al Lido davvero molto importante per il genere. Un traguardo davvero bello e importante che ha fatto anche la gioia del regista e sceneggiatore del film, Todd Phillips, che condividendo via Instagram una nuova (e bellissima!) immagine del progetto ha anche scritto qualche parola in merito alla selezione ufficiale dell'atteso cinecomic.

Scrive Phillips: "Sono davvero onorato ed elettrizzato dal fatto che l'anteprima mondiale di Joker avverrà alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, mentre quella Nord Americana al Toronto International Film Festival appena due settimana dopo. Sono felicissimo del fatto che tutti potranno finalmente vedere il film".



Joker vede nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.