Joker: Todd Phillips si è ispirato ai personaggi in stile anni '70

Il regista di Joker, Todd Phillips, ha affermato di essersi ispirato ad una serie di studi in particolare sui personaggi degli anni '70, che gli hanno stimolato l'approfondimento della mente malata di Arthur Fleck, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix nel film presentato qualche giorno fa alla Mostra di Venezia.

"Ci sono tante ispirazioni legate a questo film. Taxi Driver è ovviamente uno dei miei film preferiti ma non è solo quello. Penso che sia più un'epoca che dei film in sè".

Ecco che l'ispirazione può arrivare anche da altri lidi, come affermato da Todd Phillips che ha citato titoli come Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman e Serpico di Sidney Lumet, citando inoltre altre diverse opere di Martin Scorsese, visti i riferimenti a Re per una notte.

"Film di grandi personaggi che oggi si studiano, come le produzioni degli anni '70 come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Taxi Driver, Serpico, Toro scatenato. Ovviamente Re per una notte. Martin Scorsese lavorava a molti film in quell'epoca. Poi guardavamo molti musical, Scott Silver e il sottoscritto, mentre eravamo in fase di scrittura".



A incuriosire gil spettatori è stata proprio la scelta di Todd Phillips per la regia, considerando il tipo di cinema dal quale proviene:"Si tratta di un film diverso, nei toni, da molti di quelli che ho fatto prima ma alla fine per me è una narrazione; c'è un inizio, una parte centrale e una fine. Ma sono stato decisamente influenzato dai film con cui sono cresciuto e dallo studio dei personaggi di fine anni '70. E pensavo:'Perché non puoi fare un film di genere nel mondo dei fumetti? Se hai un grande attore e una troupe fantastica alle spalle potremmo fare qualcosa di speciale'."

Joker uscirà nelle sale nel mese di ottobre. Joaquin Phoenix interpreta Arthur Fleck, un comico fallito affetto da un disturbo neurologico che, rifiutato dalla società, si trasforma lentamente nel folle criminale Joker. Otto minuti di applausi a Venezia e un grande punteggio su Rotten Tomatoes sono delle premesse importanti per un film che catalizzerà l'attenzione del pubblico per lungo tempo.