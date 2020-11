Joker, Todd Phillips su Instagram presenta una nuova edizione: 'Esclusiva per l'Italia!'

Con un nuovo post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha presentato una nuova edizione da collezione di Joker, il film con Joaquin Phoenix premiato agli Oscar 2020.

Come potete vedere in calce all'articolo, si tratta della Collector's Edition che vi avevamo presentato qualche settimana fa e che sarà un'esclusiva per Amazon Italia. Lo ha ricordato lo stesso Phillips, evidentemente scatenando l'invidia dei fan americani, scrivendo sul suo post:

"Una delle cose che preferisco di Joker è vedere tutte le fantastiche opere d'arte che sono state create dai fan. Ci è piaciuto così tanto questo pezzo di Glen Stone Illustration che abbiamo deciso di utilizzarlo come nuova copertina per un'edizione da collezione Blu-Ray in uscita a dicembre. Devo aggiungere una nota: questa edizione è attualmente disponibile SOLO in Italia (il che mi sembra appropriato, poiché tutto è iniziato alla Mostra del Cinema di Venezia) ma chissà se la cosa cambierà in futuro. Per ora è disponibile solo per il preordine su Amazon Italia ... Comunque, il punto è: adoro tutta la creatività dei fan. Sappiate che la vediamo e la apprezziamo. Buon fine settimana!"

