Joker, Todd Phillips ha impiegato un anno per convincere la Warner Bros. a fare il film

Parlando con il Los Angeles Times per la fase promozionale di Joker, il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha svelato alcuni retroscena riguardanti l'atteso nuovo film con Joaquin Phoenix.

In particolare, l'autore ha spiegato di aver impiegato un intero anno per convincere i dirigenti della Warner Bros. a mettere in produzione il film, un progetto nel quale Phillips crede fortemente ma che è molto diverso non solo da quanto offerto dal panorama hollywoodiano odierno, ma anche dal resto delle opere realizzate dal regista nel corso della sua carriera.

"È stato un processo che è durato circa un anno, da quando abbiamo finito la sceneggiatura a quando siamo riusciti a coinvolgere altre persone e far accettare loro questa visione del personaggio. Perché la prima volta che l'ho presentata ad un team tutti si sono resi immediatamente conto di quanto fosse diverso da ciò che avevo realizzato. C'erano e-mail che facevano tipo: 'Ma ti rendi conto che vendiamo pigiami da Joker a Target?' Ci sono stati un milione di ostacoli, e ho dovuto aggirarne uno alla volta, praticamente, uno dopo l'altro. Non facevo che imprecare nella mia testa. Ma adesso metto tutto in prospettiva e non posso che ammirarli. Insomma hanno dimostrato parecchia audacia per credere in questo film."

Per altre informazioni sul film scoprite come Joaquin Phoenix ha perso 20 chili per prepararsi alla parte. Joker, lo ricordiamo, sarà presentato a Venezia 2019 il 31 agosto e arriverà in Italia dal 3 ottobre, quindi restate sintonizzati per la nostra recensione in anteprima dal lido.

Nell'attesa, gustatevi tre nuovi poster di Joker e il trailer finale di Joker.