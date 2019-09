Joker: Todd Phillips conferma che non si tratta di un film politico

Fra gli argomenti circolati in questi giorni riguardo a Joker, film di Todd Phillips presentato alla Mostra di Venezia, uno dei più chiacchierati è il tema politico. La strada percorsa da Arthur Fleck verso un'orgia di violenza e crudeltà ha portato alcuni spettatori a non accettare del tutto che sia lui il protagonista del film.

Simpatizzare con il percorso di un personaggio come Arthur Fleck pare che per molti spettatori possa rafforzare gli stereotipi negativi su minoranze o persone alle prese con malattie mentali.

Anche Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan fu soggetto a riflessioni sull'America post-11 settembre e ci sono alcuni spettatori che si chiedono se anche il film di Todd Phillips abbia una connotazione politica e sia potenzialmente dannoso nell'attuale clima sociale.



"Penso che i film siano spesso degli specchi della società ma non sono mai dei modellatori" ha spiegato il regista durante la Mostra di Venezia "Anche se il film è ambientato alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, lo abbiamo scritto nel 2017. Quindi, inevitabilmente, ci sono alcuni temi che si fanno strada nel film che potrebbero esistere ora. E non tutti li vedono, alcune persone si e basta come una nuova interpretazione della storia di Joker. E non è certamente un film politico. Voglio dire, per alcune persone. Dipende solo, credo, dal punto di vista di come lo si osserva".

Non significa che il film non si riferisca a qualcosa ma, secondo Todd Phillips, spetta al singolo spettatore decidere di cosa si tratta.

"La mancanza di empatia è importante nel film, si tratta della mancanza d'empatia che che stavamo vedendo nel mondo nel momento in cui l'abbiamo scritto e che probabilmente esiste ancora. Questo è un grande tema del film".

