Joker, Todd Phillips conferma: 'Io e Joaquin siamo pronti per il sequel'

Una delle diatribe più interessanti del finale del 2019 è stata quella sul sequel di Joker, annunciato con così tanta fretta dall'Hollywood Report che Todd Phillips ha dovuto tirare le redini in prima persona e ribadire che, sebbene ne abbia discusso, al momento manca l'ufficialità.

Tuttavia, nel corso di una recente intervista con Deadline per la campagna Oscar del film Warner Bros., Phillips ha espresso la volontà di proseguire la storia di Arthur Fleck, confermando con Joaquin Phoenix è prontissimo a tornare.

"Quando un film fa un miliardo di dollari dopo che la sua produzione è costata appena sessanta milioni, ovviamente quella di un sequel è un'idea che viene fuori", ha detto Phillips. "Joaquin e io non abbiamo ancora deciso, ma siamo aperti alla possibilità. Voglio dire, mi piacerebbe lavorare con lui su qualsiasi cosa, francamente. Quindi chi lo sa? Ma siamo d'accordo sul fatto che il nuovo film dovrebbe avere una certa risonanza tematica, come quella del primo film, che parla, tra le altre cose, anche di traumi infantili, di mancanza di amore e della perdita di empatia. Tutte queste cose sono davvero ciò che ha fatto funzionare questo film per noi, quindi dovremo avere qualcosa che abbia una risonanza tematica quantomeno comparabile".

Qualche settimana fa, l'Hollywood Reporter aveva pubblicato un articolo secondo il quale il sequel di Joker era già in lavorazione, ma Phillips ha minimizzato i fatti esposti dal magazine dichiarando: "Ne abbiamo parlato, ma per quanto riguarda la carta, non c'è nessun contratto neanche per la sceneggiatura, e non abbiamo mai contattato Joaquin per avere la sua conferma. Accadrà? Tutto ciò che posso dire è che, nel migliore dei casi, l'articolo è stato un po' affrettato."

