Joker: Todd Phillips condivide diverse immagini del backstage del film

Attraverso il proprio account Instagram, Todd Phillips ha condiviso diverse immagini inedite del backstage di Joker, con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck. Il film è sicuramente il titolo più chiacchierato e discusso del 2019 e quasi ogni giorno sembra comparire materiale, tra video e foto, sulla pellicola.

Warner Bros. e DC hanno raggiunto livelli al box-office senza precedenti con Joker, per un film catalogato con rating R, che potrebbe diventare il primo titolo di questo tipo a raggiungere il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Le immagini pubblicate dal regista mostrano Todd Phillips e Joaquin Phoenix che collaborano durante le scene chiave del film. Nella didascalia che accompagna le foto, Phillips sottolinea che le persone non devono leggere nulla tra le righe delle immagini e che il suo intento è soltanto quello di condividere alcune immagini.



Joker racconta la storia di Arthur Fleck, un clown e aspirante cabarettista fallito che inizia un'inesorabile discesa verso gli abissi e una mutazione nel temibile e violento Joker, in una Gotham City dove regna sempre di più il caos.

Nel cast del film troviamo anche Zazie Beetz, Robert De Niro, Frances Conroy nel ruolo della madre di Arthur, Penny Fleck, e Brett Cullen nei panni di Thomas Wayne.

In questi giorni Aaron Eckhart ha paragonato il lavoro di Phoenix a quello di Heath Ledger. Il film ora punta al miliardo di dollari, dopo aver superato il tetto dei 300 milioni.