Joker, Todd Phillips commenta le parole di Martin Scorsese sui film Marvel Studios

Nel corso dell'edizione 2019 della celebre tavola rotonda dei registi organizzata dall'Hollywood Reporter Todd Phillips, regista di Joker, ha commentato insieme a Martin Scorsese le recenti dichiarazioni sui film Marvel Studios.

"Marty ha scatenato molte polemiche per quello che ha detto, ma lo capisco perfettamente", ha detto Phillips. "Abbiamo dovuto lottare per riuscire a fare Joker, il che fa quasi ridere perché è un personaggio che esiste nel mondo dei supereroi, ma in realtà non è uno di quei film. Abbiamo trascorso un anno alla Warner Bros. e ho mi arrivavano e-mail in continuazione in cui dicevano: 'Si rende conto che vendiamo pigiami Joker a Target?' E io rispondevo: 'I film non sono arrivati per primi, e poi sono arrivati i pigiami?' Insomma, ora facciamo film per i pigiami? Parchi a tema. Pigiami. Qualunque cosa tu stia vendendo sul retro dei film, non puoi prendere le decisioni basandoti su questo."

Phillips ha continuato spiegando le differenze di Joker dai film dei Marvel Studios. "Il problema alla Warner era che i regimi cambiavano così spesso. Alla fine riesci a convincere tutti, e il giorno dopo sono tutti licenziati e comanda qualcun altro. E quando devi ricominciare e convincere altre persone, a volte a quelle persone non piace ereditare progetti di altri. Ma per fortuna, il capo del marketing, Blair Rich, sostenne davvero questo film, capì che si trattava di un film di fumetti anti-fumetti, per così dire. E, in tutta onestà, per la Warner è stato un colpo audace".

