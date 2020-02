Joker: Todd Phillips celebra gli Oscar di Joaquin Phoenix e Hildur Guðnadóttir

Joker ha concluso la sua straordinaria annata con la vittoria di due importanti Academy Award. Joaquin Phoenix è stato premiato come Miglior Attore Protagonista, mentre la compositrice islandese Hildur Guðnadóttir ha portato a caso l'Oscar per la Miglior Colonna Sonora.

Un risultato che, nonostante la mancata premiazione in categorie come Miglior Film o Miglior Regia, ha reso orgoglioso anche il regista, sceneggiatore e ideatore del film DC, Todd Phillips.

"Che ne dite del nostro ragazzo ieri sera? e delle nostra Hildur? Non potrei essere più orgoglioso di avere loro due come rappresentati del cast e della troupe di Joker" ha scritto Phillips su Instagram per celebrare i suoi colleghi. "Potete dire quello che volete del film - ma non esiste assolutamente NESSUNO come Joaquin Phoenix." Il regista ha poi citato la frase con cui Phoenix ha ricordato il fratello River durante il suo toccante discorso di accettazione: "Corri verso il rifugio con amore e troverai la pace".

I due Oscar sono la ciliegina sulla torta di quello che possiamo considerare senza alcun dubbio il film Warner/DC di maggior successo degli ultimi anni: dopo aver esordito con la storica vittoria del Leone d'Oro al Festival di Venezia, Joker ha chiuso la sua corsa al box office con un incasso di oltre un miliardo di dollari nonostante le limitazioni del Rating-R.

Il film è approdato di recente nel mercato home video: qui potete leggere la nostra recensione dell'edizione 4K Ultra HD di Joker.