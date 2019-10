Joker, Todd Phillips: 'Basta rendere cartoonesca la violenza, è giusto che sia realistica'

Nel presentare la proiezione in anteprima di Joker al New York Film Festival mercoledì sera, il regista Todd Phillips ha parlato delle forti reazioni al film, che dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia arriva in questi giorni in tutto il mondo.

"Si è detto molto su questo film nei giorni scorsi, e anche io ho recitato la mia parte in questo senso", ha detto il regista al pubblico. "Ma sono davvero entusiasta che voi siate qui, così che finalmente sarà il film a parlare."

Dopo la proiezione Phillips, la star Joaquin Phoenix e la produttrice Emma Tillinger Koskoff hanno partecipato ad un canonico Q&A, dove il regista ha rigettato le critiche circa la rappresentazione della violenza in Joker.

"Questa è la cosa sorprendente per me: ho pensato, non è una buona cosa inserire le varie implicazioni del mondo reale sulla violenza? Non è una buona cosa togliere l'elemento cartoonesco dalla violenza, un elemento cui ormai siamo diventati immuni? Sono stato un po' sorpreso quando il film è stato definito irresponsabile perché, per me, è molto responsabile invece che sembri reale, che abbia un peso del genere e queste implicazioni".

Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Discutiamone nei commenti.

Vi ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che Joker arriverà in Italia da oggi 3 ottobre. Per ingannare l'attesa delle aperture dei cinema, vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker, che abbiamo visto in anteprima al Festival di Venezia, e ad uno speciale sulle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix.