Joker, Todd Philips ricorda gli attacchi prima dell'uscita: 'Qualcosa cambiò'

Portare sul grande schermo un altro personaggio con i capelli verdi, la bocca dipinta di rosso e una risata inquietante è stata una sfida per Todd Philips che nell'ottobre 2019 porta sul grande schermo il suo Joker più umano.

Emarginato e deriso della società Arthur Fleck trova l'empatia del pubblico che lo consacra come un grande successo portando ben presto i fan a chiedere un sequel, lodando l'interpretazione di Joaquin Phoenix poi premiata con l'Oscar come miglior attore protagonista. Il trailer di Joker:Folie à deux ci regala un assaggio del futuro di Joker che adesso ha trovato la sua Harley Quinn, e sulla scia della grande accoglienza del teaser, Todd Philips guarda al passato aprendo una parentesi sulla difficoltà riscontrate nel primo film: "Voglio ringraziare tutti - ha detto il regista al CinemaCon 2024 - un mese prima dell'uscita del film qualcosa è cambiato, iniziarono ad esserci alcuni avvertimenti bizzarri su Joker. Ma gli espositori (durante il CinemaCon ndr) non si sono mossi …. quell'atteggiamento ha portato Joker a fare grandi cose". La fiducia riposta in Philips è stato il motore decisivo per Joker che, oltre le polemiche come quella mossa a seguito della sparatoria a Denver avvenuta in un cinema durante la proiezione di Il cavaliere oscuro - il ritorno, si trova al quinto posto tra i film DC con maggior incasso.

Il sequel di Joker arriverà nelle sale a cinque anni di distanza dal primo film raccontando il periodo di detenzione di Arthur Fleck all'Arkham Asylum dove scoprirà l'amore: in attesa di scoprire quali personaggi DC faranno un cameo in Joker 2, non perdetevi i prossimi videogiochi in uscita con protagonista Joker!

