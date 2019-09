Nel Joker di Todd Philips c'è un omaggio a Batman di Tim Burton?

Il legame con il passato non lo rompi facilmente, soprattutto quando di mezzo c'è un personaggio iconico come Joker, le cui interpretazioni ad opera di Jack Nicholson ed Heath Ledger (non ce ne voglia Jared Leto) difficilmente smetteranno di essere materia di confronto per gli attori che vi si avvicineranno in futuro.

Se allora è inutile fuggire il passato, tanto vale affrontarlo e rendergli i dovuti omaggi: questo, almeno, è il ragionamento che pensiamo possa aver fatto Todd Philips se dovesse essere confermata la presenza di un piccolo easter egg dedicato al Batman di Tim Burton in una delle scene del suo Joker fresco vincitore a Venezia.

Alcuni fan hanno infatti adocchiato, durante una delle scene viste nel trailer, la presenza su un muro di quello che sembrerebbe essere un ritratto del Joker a cui diede vita Jack Nicholson nel suddetto Batman del 1989. A dir la verità il ritratto in questione viene mostrato troppo velocemente e neanche per intero, per cui il dubbio resta: la possibilità che l'impressione sia giusta, però, non sembra essere molto remota.

A proposito di confronti col passato, intanto, Todd Philips ha spiegato proprio durante il Festival di Venezia quali siano le principali differenze tra il suo Joker e quello de Il Cavaliere Oscuro portato in vita da un ormai leggendario Heath Ledger. Per il film con Joaquin Phoenix si prospetta comunque un futuro roseo: le proiezioni parlano della possibilità che Joker incassi una delle cifre più alte di sempre per un film rated-R.