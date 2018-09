Joker: Thomas Wayne si candida a sindaco di Gotham nella nuova immagine dal set

Thomas Wayne vorrebbe essere il sindaco di Gotham City e a svelarcelo è una nuova immagine che proviene dal set del film di Todd Phillips, in questi giorni fonte (fin troppo?) inesauribile d'immagini di Joaquin Phoenix nei panni dello storico villain di Batman. Nel ruolo di Wayne sr. troviamo Brett Cullen, che ha sostituito Alec Baldwin.

L'utente Twitter @batsgadot ha condiviso sul social una foto dal set di Joker che mostra la campagna politica di Thomas Wayne per ambire al ruolo di sindaco di Gotham City. Nel volantino il nome di Wayne è scritto in maniera erronea, forse a causa di uno scherzo del Joker?

Non è ancora quanto sia ampio il ruolo di Thomas Wayne in questa trama, e soprattutto se ci sarà o meno un confronto fra il padre di Bruce e il Joker.

Il film sulle origini del Joker si stacca completamente dal tanto discusso DC Extended Universe e tratterà il percorso che portò Arthur a diventare uno dei cattivi più rinomati di Gotham City.

Il personaggio sul grande schermo è stato interpretato da attori del calibro di Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto.

Joaquin Phoenix sarà il quinto interprete in carne ed ossa a portare al cinema uno dei personaggi cinematografici e fumettistici più iconici della storia.

Ora non serve altro che aspettare il 2019; avete fiducia nel film di Todd Phillips?