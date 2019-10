Joker: The Space Cinema proroga le proiezioni in lingua originale sottotitolata

Prosegue l’appuntamento settimanale con Hear My Voice, la rassegna di film in versione originale di The Space Cinema, ma nelle giornate del 13 e 14 ottobre sarà ancora la volta di Joker, lungometraggio DC Films scritto e diretto da Todd Phillips.

Il film in lingua originale sarà in programmazione domenica 13 ottobre nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Il giorno dopo, lunedì 14 ottobre, arriverà invece sarà nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).

L'occasione perfetta, insomma, per vedere o rivedere il film Warner Bros. godendo della performance di Joaquin Phoenix nuda e cruda, senza i filtri del doppiaggio.

Vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Joker narra la storia di Arthur Fleck (Phoenix), clown per alcune pubblicità in strada di giorno e aspirante stund-up comedian di notte, inseguendo le orme del suo idolo Murray Franklin (Robert De Niro). Intrappolato in un’esistenza ciclica in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi che cambieranno per sempre tanto la sua anima quanto Gotham City.

Diretto da Todd Phillips su una sceneggiatura co-scritta da Phillips e Scott Silver, il film include nel cast anche Zazie Beetz, Bill Camp, Brett Cullen, Justin Theroux, Shea Whigham, Bryan Tyree Henry e Marc Maron. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio di critica su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood intitolato Ride Bene Chi Ride Ultimo e un'analisi del film attraverso le tre migliori scene e il tema della mimesi.