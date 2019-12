Joker, The Irishman, Hollywood e Parasite guidano le nomination agli AACTA Awards

L'Australian Academy of Cinema and Television Arts ha svelato i nominati per la nona edizione degli AACTA International Awards, con The Irishman di Martin Scorsese in testa con sei candidature.

Once Upon A Time In Hollywood di Quentin Tarantino ha ottenuto cinque nomination, mentre Joker di Todd Philipps e Parasite di Bong Joon-ho sono a pari merito con quattro ciascuno. Questi titoli competeranno per il premio internazionale AACTA per il miglior film insieme a The King di David Michod, che ha recentemente vinto quattro premi alla cerimonia principale AACTA. Gli AACTA International Awards, che riconoscono l'eccellenza in campo cinematografico indipendentemente dalla geografia e vengono assegnati da un comitato composto da 150 professionisti del cinema australiano (molti dei quali fanno parte anche di AMPAS e BAFTA), verranno consegnati il ​​3 gennaio a Los Angeles.

Qui sotto tutte le nomination:

AACTA International Award for Best Film

The Irishman

Joker

The King

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

AACTA International Award for Best Direction

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

Once Upon A Time In Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho

AACTA International Award for Best Screenplay

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Once Upon A Time In Hollywood – Quentin Tarantino

Paraisite – Bong Joon-ho, Jin Won Han

AACTA International Award for Best Lead Actor

Christian Bale – Ford V Ferrari

Antonio Banderas – Pain And Glory

Robert De Niro – The Irishman

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

AACTA International Award for Best Lead Actress

Awkwafina – The Farewell

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

AACTA International Award for Best Supporting Actor

John Lithgow – Bombshell

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon A Time In Hollywood

Song Kang-Ho – Parasite

AACTA International Award for Best Supporting Actress

Toni Collette – Knives Out

Nicole Kidman – Bombshell

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon A Time In Hollywood

