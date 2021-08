Joker, una terrificante action figure trasforma Joaquin Phoenix in una bambolina

Il Joker di Joaquin Phoenix trasformato in una bambolina. Sembra una frase senza senso ma in realtà ci stiamo riferendo alla nuova terrificante action figure dell'iconico villain DC in una versione 'baby doll' del film di Todd Phillips, con protagonista proprio la star di Il gladiatore. Su Twitter sono state pubblicate le prime immagini.

Joker di Todd Phillips è stato un enorme successo al botteghino, diventando il primo film con rating R ad incassare oltre 1 miliardo di dollari, vincendo numerosi importanti premi, tra cui l'Oscar al miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix.



Todd Phillips, in precedenza noto per commedie come Una notte da leoni, ha diretto e co-sceneggiato il film con Scott Silver, attingendo direttamente a titoli come Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese. Il film si svolge al di fuori del DCEU e ciò ha permesso una caratterizzazione e una libertà differente nel costruire la trama intorno al Joker.

Il film ha generato un enorme merchandising, tanto che è stato realizzato anche un busto altezza reale di Arthur Fleck, il personaggio di Phoenix.

L'attore è stato elogiato da critica e fan, che considerano la sua performance come una delle migliori della sua carriera, già ricca di grandi successi.

Secondo molti rumors, Todd Phillips potrebbe tornare anche nel progetto di un sequel del film.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Joker, uscito nelle sale nel 2019.