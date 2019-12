Joker supera il totale di Batman vs Superman al botteghino domestico

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il sequel di Joker, i numeri commerciali del film continuano a crescere rendendo l'eventualità di un secondo capitolo sempre più concreta.

In queste ore, tra l'altro, il film con Joaquin Phoenix ha superato gli incassi domestici di Batman vs Superman: Dawn of Justice, seconda opera del DCEU diretta da Zack Snyder e primo passo del regista verso l'allontanamento dalla Warner Bros.

Il controverso blockbuster con Henry Cavill e Ben Affleck a suo tempo guadagnò $330.360 milioni di dollari nel mercato nord-americano, quasi un terzo del totale globale che arrivò a $873,6 milioni. Quel fatturato nazionale è stato superato da Joker di Todd Phillips, che aveva già ampiamente sorpassato quello mondiale (avendo raggiunto il miliardo) e che adesso nei dati domestici segna $330.601 milioni di dollari. Il film rated-r è anche diventato il primo lungometraggio vietato ai minori ad oltrepassare il miliardo totale di incasso nonché, grazie ad un budget di soli $55 milioni, il cinecomic più redditizio di tutti i tempi.

Pensate che la Warner Bros. darà luce verde ad un eventuale Joker 2? Joaquin Phoenix e Todd Phillips torneranno? Alla fine il personaggio sarà incluso nel Gotham-Verse di Matt Reeves, o per i film con Robert Pattinson la major troverà un altro attore per interpretare il villain? Staremo a vedere.

