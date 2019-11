Joker supera il miliardo di dollari: è il momento di pensare a un sequel?

Non esiste ancora un conteggio ufficiale, ma è al massimo questione di ore: Joker ha raggiunto il miliardo di dollari guadagnati al botteghino. Nella tarda notte di ieri era arrivato a 998 milioni, per cui si può dire che ci siamo. Una cifra impressionante, specie considerando il Rated-R e la mancata uscita in Cina.

Con queste cifre, viene naturale pensare a un sequel, anche se non ci sono stati finora annunci ufficiali. Negli ultimi giorni il regista Todd Phillips ha dettato le sue condizioni, ma probabilmente Warner Bros sta prendendo seriamente in considerazione l'idea. Se e quando un eventuale Joker 2 verrà annunciato, quali potrebbero essere la trama e i temi affrontati? Su Comicbook Movie sono stati ipotizzato alcuni scenari.

Il giovane Bruce Wayne

Iniziamo dal più ovvio: i due si sono già incontrati nel recente film. Il ragazzino a cui Arthur Fleck parla attraverso i cancelli della villa è il piccolo Bruce Wayne. Arther vorrebbe incontrare suo padre, Thomas, dopo aver scoperto che l'uomo è anche il suo vero padre. Se i due sono davvero fratellastri c'è materiale in abbondanza da esplorare.

Un altro Joker

Questa è una teoria di molti fan, peraltro non condivisa da Joaquin Phoenix: Arthur Fleck sarebbe soltanto una fonte di ispirazione per il villain destinato poi a diventare il "vero" Joker. Forse qualcuno dei rivoltosi che vediamo alla fine del film entrerà in azione qualche anno dopo, quando anche Bruce è più grandicello?

Il finale di Joker

L'epilogo del film lascia spazio all'interpretazione: sappiamo che Arthur Fleck è un narratore inaffidabile e confonde spesso realtà e fantasia, per cui, quando lasciando Gotham in fiamme vediamo Arthur parlare durante una seduta terapeutica il dubbio è lecito: sta raccontando la verità? Ciò che vediamo è accaduto davvero o è frutto della sua immaginazione?

Per chiarire questi dubbi non ci resta che aspettare notizie su un eventuale Joker 2.