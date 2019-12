Joker supera Aladdin per diventare il sesto incasso del 2019

A più di due mesi dalla sua uscita nelle sale, Joker continua la sua straordinaria corsa al box office superando anche il remake di Aladdin targato Disney. Il film è tornato da poco nei cinema IMAX degli Stati Uniti, come annunciato da Todd Phillips con il nuovo poster di Joker.

Con $1,050,891,623 incassati in tutto il mondo contro i $1,050,693,953 di Aladdin, il film di Phillips è ora diventato ufficialmente il sesto incasso dell'anno. Come potete vedere nella classifica aggiornata di Box Office Mojo, Joker ha davanti solamente Toy Story 4 ($1,073 miliardi), Captain Marvel ($1,128 miliardi), Spider-Man: Far From Home ($1,131 miliardi), Il Re Leone ($1,656 miliardi) e Avengers: Endgame ($2,797 miliardi).

Considerando il budget di produzione di "soli" $55 milioni, una cifra molta lontana da quella di molte pellicole che ha sorpassato al botteghino, Joker è ormai da tempo diventato il cinecomic più redditizio di sempre.

Nel frattempo Joaquin Phoenix continua a raccogliere i favori della critica in vista degli Oscar del prossimo febbraio, nei quali secondo i bookmaker è attualmente il favorito per la vittoria nella categoria di miglior attore protagonisti. Phoenix è stato infatti recentemente premiato dalla New York Film Critics, che ha invece nominato Parasite come il migliore film dell'anno.

