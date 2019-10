Joker supera gli 800 milioni al box office: può puntare al miliardo?

Dopo aver superato Deadpool come maggiore incasso per un film R-Rated, il Joker di Todd Phillips ha raggiunto ufficialmente quota $800 milioni al box office mondiale e si prepara a riprendere la testa del botteghino domestico per questa settimana.

Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, gli incassi totali del film con Joaquin Phoenix si aggirano intorno agli $805 milioni con un possibile risultato a fine corsa di $900 milioni. Come abbiamo già spiegato, molto dipenderà dall'impatto che avrà l'uscita di Terminator: Destino Oscuro, atteso nelle sale per l'1 novembre negli Stati Uniti (il 31 ottobre in Italia).

Il risultato di Joker è ancora più straordinario se pensiamo che molto probabilmente il film non verrà distribuito in Cina, mercato che proprio nei mesi scorsi ha contribuito con ben $511 milioni al record all-time firmato da Avengers: Endgame. Anche restando in casa Warner, Aquaman - ovvero il film DC con il più alto incasso di sempre - ha ottenuto in Cina $284 milioni su un totale di €1,148 miliardi.

Senza una release in territorio cinese, dunque, sembra quanto meno improbabile che il film raggiunga il traguardo del miliardo al box office, anche perché finora le previsioni più ottimiste di Forbes non si sono spinte oltre i $940 milioni. Detto ciò quello di Joker rimane un risultato eccezionale, soprattutto tenendo conto del divieto di visione ai minori di 18 anni in diversi paesi.