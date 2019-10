Joker supera i $700 milioni nel mondo, Maleficent 2 vince il week-end

Con altri $29 milioni di dollari incassati a livello domestico, Joker chiude il suo terzo fine settimana di programmazione da secondo in classifica, superato soltanto dagli incassi della new entry Maleficent 2: Signora del Male.

Nei soli Stati Uniti, infatti, il film con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer e Elle Fanning ha incassato $36 milioni da 2.790 sale, una cifra che basta ad assicurare al live-action Disney il primo posto del week-end nonostante equivalga a circa la metà del debutto del Maleficent del 2014 (che negli USA incassò $69 milioni). Maleficent: Mistress of Evil quindi dovrà fare affidamento sul botteghino internazionale per recuperare il suo budget di $185 milioni, e può partire dai $117 milioni incassati al di fuori degli Stati Uniti: il totale dopo il primo week-end è a quota $150 milioni, e ad oggi i $758 milioni del primo film sembrano irraggiungibili.

In casa Warner Bros. invece si stappano ancora le bottiglie di champagne, con Joker che con $29 milioni negli USA chiude al secondo posto. I nuovi incassi portano l'origin story del supercriminale DC Comics con Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips vicino ai $250 milioni in Nord America, a $490 milioni a livello internazionale e quindi ad un clamoroso totale di $737,5 milioni: Justice League e Logan sono stati ufficialmente superati, e ora l'obiettivo (abbastanza distante) sono gli $873 milioni di Batman vs Superman.

Al terzo posto una nuova new entry, Zombieland: Double Tap, che debutta con $26 milioni, appena due in più rispetto ai $24 incassati dal film originale Zombieland nel 2009. Il sequel è però costato anche il doppio del primo capitolo, $42 milioni contro $23 milioni, quindi i $5 milioni aggiuntivi incassati a livello internazionale - che fanno salire il totale a $32 milioni - sono oro, soprattutto considerato che il film uscirà solo nelle prossime settimane in tantissimi mercati, Italia compresa.

