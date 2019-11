Joker supera i 300 milioni al box office USA e punta al miliardo in quello globale

Joker prosegue la corsa al miliardo di dollari firmando un altro importante traguardo del botteghino domestico. Con gli incassi di questo lunedì, il film di Todd Phillips ha ora superato quota $300 milioni nonostante il rating R.

Nella classifica americana dei film vietati i minori, Joker ha davanti solamente i due capitoli di Deadpool, It, American Sniper e La passione di Cristo, mentre per quanto riguarda quella globale è in testa da tempo con un incasso che si aggira intorno ai $940 milioni.

Complice anche l'esordio negativo di Terminator: Destino Oscuro, la pellicola che vede Joaquin Phoenix nei panni del Clown Principe del Crimine sta mantenendo un ritmo che potrebbe portarlo nell'olimpo del miliardo di dollari al box office - traguardo raggiunto nel 2019 solamente da sei pellicole che, al contrario di Joker, hanno però beneficiato anche della grande spinta del mercato cinese. I film che hanno superato il miliardo nel corso dell'anno sono Aladdin, Toy Story 4, Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home, Il Re Leone e ovviamente Avengers: Endgame.

Diretto da Todd Phillips, che ha recentemente pubblicato un riferimento a Catwoman nel dietro le quinte del film, Joker vede nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz e Brett Cullen. Come confermato più volte dallo stesso regista, ricordiamo che il film è completamente slegato dal resto del DCEU.