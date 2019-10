Joker supera i 100 milioni negli USA con il miglior lunedì di sempre ad ottobre

Dopo un'apertura record da 96 milioni negli Stati Uniti e 248 milioni al box office mondiale, il Joker di Todd Phillips continua la sua corsa al botteghino firmando il maggiore incasso mai registrato per un lunedì di ottobre.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il film con Joaquin Phoenix ieri ha ottenuto 9,72 milioni di dollari superando il risultato marcato l'anno scorso da Venom (9,63 milioni). In attesa di sapere i dati del mercato internazionale, Joker ha dunque incassato 105,9 milioni al botteghino domestico in quattro giorni di programmazione.

Questo risultato è superiore anche al record per i lunedì di settembre firmato nel 2017 da IT di Andy Muschietti (8,76 milioni), altra pellicola targata Warner Bros, oltre che del migliori risultati ottenuti sempre di lunedì da Logan (7,2 milioni) e Justice League (7,5 milioni).

Il film ha esordito in testa anche in Italia, dove ha ottenuto oltre 6,3 milioni nel solo weekend d'esordio.

Nella sua seconda settimana Joker dovrà vedersela con l'uscita di Gemini Man - l'atteso film di Ang Lee che vede Will Smith in un doppio ruolo da protagonista -, e il film animato de La famiglia Addams, ma secondo le previsioni rimarrà ancora in testa al botteghino domestico.



Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Joker.