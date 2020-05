Joker: la storia vera che ha ispirato una scena madre del film DC

Una delle scene più iconiche e importanti di Joker, l'acclamato film di Todd Philips che ha visto Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain DC, ha tratto ispirazione da un fatto realmente accaduto raccontato in un episodio della docuserie Netflix Trial By Media.

Stiamo parlando del momento in cui Arthur Fleck, arrivato ormai allo sfinimento per via del modo in cui è trattato dalla società, si lascia definitivamente andare alla violenza e uccide senza pietà i tre uomini che lo hanno aggredito in metropolitana.

Una scena fondamentale del film che, come riportato da Screen Rant, affonda le sue radici nella vera storia di Bernhard Goetz, il 37enne elettricista di Manhattan che nel 1984 ha sparato e ferito gravemente quattro uomini di colore che lo hanno circondato in metro per derubarlo di "5 dollari".

Stando a quanto rivelato nel secondo episodio di Trial By Media, intitolato "Subway Vigilante" in riferimento al nome dato all'uomo dalla stampa di New York in quel periodo, Goetz avrebbero risposto "Ho cinque dollari per ognuno di voi" prima di sparare ai suoi aggressori e fuggire senza essere visto.

Ovviamente le due storie presentano delle differenze sostanziali, come il contesto sociale e le conseguenze dell'accaduto - Goetz è stato in seguito arrestato, mentre Arthur Fleck nel film dà il via alle rivolte di Gotham City - ma senza dubbio il fatto di cronaca, avvenuto nella città natale di Phillips quando il regista aveva 14 anni, ha contribuito in parte allo sviluppo del personaggio.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Joker e al dietro le quinte con Todd Phillips e Joaquin Phoenix.