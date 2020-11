Joker, Star Wars e Frozen 2 nelle cinquine dei Grammy Awards dedicate al cinema

Sono state annunciate proprio nelle ultime ore le nomination ufficiali ai Recording Academy Awards 2021, meglio noti come Grammy Awards, e tra le varie categorie che compongono questo ambito e prestigioso riconoscimento ce ne sono ben tre dedicate interamente al mondo del cinema, ovviamente lato musicale.

Stiamo parlando delle categorie Miglior Colonna Sonora in un Film, Miglior Compilation in un Film, Miglior Canzone originale in un Film. Quest'anno i titoli scelti sono piuttosto noti e variegati, dal bel Frozen 2 al magnetico Joker con Joaquin Phoenix, e ve li andiamo a elencare di seguito separando le cinquine (che trovate comodamente anche in foto in lingua originale in calce alla notizie)



MIGLIOR COLONNA SONORA IN UN FILM

Ad Astra, composta da Max Ritcher

Becoming, composta da Kamasi Washington

Joker, composta da Hildur Guonadottir

1917, composta da Thomas Newman

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, composta da John Williams



MIGLIOR COMPILATION IN UN FILM

Un amico straordinario

Bill & Ted Face the Music

Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga

Frozen 2

Jojo Rabbit



MIGLIOR CANZONE ORIGINALE IN UN FILM

Beautiful Ghosts da Cats

Carried me with you da Onward

Into the Unknown da Frozen 2

No Time to Die da 007 - No time to Die

Stand Up da Harriet

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti in calce alla notizia.