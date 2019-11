Joker vicino alla soglia del miliardo di dollari al botteghino mondiale

Exhibitor Relations sostiene in un report che settimana prossima Joker, diretto da Todd Phillips, raggiungerà la ragguardevole cifra del miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo, affiancando in classifica Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan e Aquaman di James Wan, nella lista di film DC Comics che hanno superato la soglia.

Al momento Joker ha incassato 984 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è senza dubbio il più discusso e chiacchierato del 2019 in tutto il mondo e il mese scorso addirittura è diventato il film con il rating R dal maggior successo al mondo, oltre ad essere l'adattamento di fumetti più redditizio sinora mai realizzato, grazie anche al budget di partenza di soli 70 milioni.

Joker racconta la storia di un clown e aspirante cabarettista fallito, Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, e della sua inesorabile discesa nei lati oscuri della mente umana, che lo porterà a tramutarsi nel temibile criminale Joker, futura nemesi di Batman.



Il cast del film comprende anche Robert De Niro nel ruolo del presentatore Murray Franklin, Zazie Beetz nei panni della vicina di casa di Arthur, Sophie, e Frances Conroy, nel ruolo di Penny Fleck, madre di Arthur.

Todd Phillips ha condiviso diverse immagini del backstage di Joker tramite i social, mentre sul lavoro di Joaquin Phoenix continuano ad arrivare elogi incredibili. Aaron Eckhart ha paragonato il suo lavoro a quello di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.