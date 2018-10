Joker, Shea Whigham rivela quale ruolo interpreterà nel film insieme a Bill Camp

Questa mattina sono approdate online alcune nuove foto dal set dell'attesissimo Joker che ritraevano Jaoquin Phoenix e Zazie Beetz insieme, oltre a mostrare anche il Thomas Wayne interpretata da Brett Cullen, ma ecco che adesso arrivano novità interessanti sul ruolo di Shea Whigham (Boardwalk Empire).

Intervistato infatti da Collider, l'attore ha avuto modo di rivelare quale parte interpreterà nel cinecomic stand-alone diretto da Todd Phillips e co- scritto dallo stesso regista insieme a Scott Silver (The Fighter), sottolineando anche come il progetto per lui è un "un'esperienza filmica davvero unica". Queste le sue parole:



"Al momento siamo nel bel mezzo delle riprese. È molto intenso. Per quanto mi riguarda, è davvero bello come sembra. Io fluttuo costantemente tra televisione e cinema, ma lavorare con Joaquin Phoenix e vederlo all'opera su di me ha un certo effetto. A Todd Phillips ha creato insieme a Scott Silver questo straordinario script che è in tutto e per tutto una storia d'origini. La gente non ha sa come il Joker sia divenuto il Joker e ragazzi, credetemi, è davvero incredibile. Veramente incredibile".



Senza rivelare troppo, poi, ha parlato di Bill Camp (The Night Of) e del suo personaggio: "Posso dirvi questo, che Bill Camp è uno dei nostri grandi attori. Finalmente è arrivato il suo turno. Io e lui interpretiamo due poliziotti del Gotham P.D. del 1981, quando la città era veramente tosta. Investighiamo su di uno strano avvenimento, per iniziare, cercando di capire qualcosa, il che ci condurrà poi al resto della storia. Sapete, è raro che io mi ritrovi su di un set così crepitante. È davvero grandioso... questa è davvero una grande esperienza. Non lo chiamerei lavoro. Non penso di fare un lavoro. Faccio un film, o una commedia o uno show, ma non è mai un lavoro... e con Joker è proprio un'esperienza".



Che uno tra Camp o Whigham possa essere il Commissario (non ancora commissario) Gordon della situazione? Chissà. Vi ricordiamo comunque che Joker è atteso nelle sale il 4 ottobre 2019.