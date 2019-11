Joker, il sequel non è ufficiale: Todd Phillips vuole che sia all'altezza

Pur essendo nell'aria da tempo, grazie allo strepitoso successo al botteghino, la notizia di un sequel di Joker ha fatto molto discutere oggi pomeriggio, quando sembrava ormai ufficiale. In realtà non è così e le trattative sono i fase preliminare. L'annuncio era stato dato, un po' troppo frettolosamente, da The Holliwood Reporter.

A fare chiarezza ci ha pensato invece Variety, secondo cui il boss della Warne Bros Toby Emmerich avrebbe effettivamente incontrato il regista di Joker, Todd Phillips, e il co-sceneggiatore Scott Silver, per discutere delle possibili idee su un sequel del film interpretato da Joaquin Phoenix. Secondo fonti attendibili, però, non è stato ancora raggiunto alcun accordo, né tanto meno c'è qualcosa di concreto a livello di trama o sceneggiatura.

In particolare, sembra che sia il regista ad andarci cauto. Todd Phillips, infatti, vuole essere sicuro che l'eventuale sequel sia all'altezza del primo capitolo di Joker, che ha ottenuto ottime recensioni e che sembra aver catapultato Joaquin Phoenix, secondo il quale il film racconta il potere della gentilezza, tra i favoriti ai prossimi Oscar. Ricordiamo anche che inizialmente lo stesso regista era stato piuttosto deciso nel definire il film un episodio a sé stante.

Bisognerà quindi pazientare ancora un po' per sapere se e quando l'idea di un sequel di Joker potrà concretizzarsi.