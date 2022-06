Joker, il sequel con Joaquin Phoenix è finalmente realtà? Nuovo report fa sognare i fan

Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente da Warner Bros., del misterioso sequel di Joker si torna a parlare a intermittenza con una costanza che fa pensare ad un progetto più che concreto, e in effetti gli ultimi aggiornamenti ci parlano di progressi quasi definitivi.

Secondo un nuovo rapporto di Puck News, infatti, sembra che Joker 2 abbia fatto molti progressi negli ultimi mesi, e un articolo di Matthew Belloni riporta che Todd Phillips sia definitivamente pronto ad avviare i lavori: il regista, vincitore del Leone d'Oro a Venezia per Joker nel 2019, tornerà (o tornerebbe) per il sequel anche in qualità di co-sceneggiatore, e secondo l'indiscrezione il copione sarebbe quasi completo.

La Warner Bros., ricordiamo, deve ancora annunciare ufficialmente il sequel di Joker o presentare una data di uscita, ma questi aggiornamenti arrivano dopo una settimana molto importante per DC Films e Todd Phillips: pare infatti che il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, voglia assegnare al regista di Joker un ruolo da 'consulente generale' per tutti i progetti futuri della DC Films, cosa che a tutti gli effetti farebbe di Phillips la 'guida' del franchise. E con la fiducia che evidentemente Zaslav ripone nel regista, è possibile che Joker 2 sia davvero vicino a diventare realtà.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, dunque rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.