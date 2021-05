Joker, il sequel con Joaquin Phoenix si farà? I fan sono divisi, voi che cosa ne pensate?

Nelle scorse ore dall'Hollywood Reporter sono arrivate indiscrezioni secondo le quali Todd Phillips tornerà come co-sceneggiatore per Joker 2, nuovo lungometraggio dedicato al villain interpretato dal vincitore del premio Oscar Joaquin Phoenix.

L'esistenza di tale progetto è rumoreggiata ormai da mesi, e le prime avvisaglie arrivarono quasi immediatamente dopo l'uscita del capitolo originale: al momento non c'è ancora nulla di ufficialmente confermato, ma va quantomeno notata la provenienza di queste voci di corridoio, non sussurrate dai solito scooper online più o meno affidabili ma esclamate a gran voce dalle principali riviste hollywoodiane.

Tra l'altro al momento di certo non c'è neppure l'eventuale risposta del pubblico: dopo l'emergere delle ultime novità, infatti, sui social i fan della DC sono scesi in campo per dire la loro a proposito di un eventuale sequel di Joker. Scorrendo i vari siti internet, si percepisce una grossa diffidenza circa il chiacchierato progetto: come sempre in questi casi c'è chi è contro l'idea, perché preferirebbe che il film originale restasse l'unico e il solo (ricordiamo che Joker, oltre ad aver vinto uno storico Leone d'Oro a Venezia, è stato anche il film col maggior numero di nomination agli Oscar 2020, ben 11, superiori anche al massimo degli Oscar 2021); ma anche chi è molto a favore, e c'è poi chi riesuma la vecchia idea secondo la quale Joker di Joaquin Phoenix dovrebbe incontrarsi con Batman di Robert Pattinson, una suggestione molto in voga nei mesi successivi all'uscita del film di Todd Phillips ma che nel corso del tempo, vista l'evoluzione dei piani della DC Films, è andata un po' scemando.

