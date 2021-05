Joker, il sequel del film con Joaquin Phoenix è ancora nei piani di Warner Bros.

Nonostante le voci discordanti sulle intenzioni di Warner Bros. di realizzare un sequel di Joker, il fortunato film di Todd Phillips vincitore di due Premi Oscar, sembra proprio che l'idea della major sia quella di puntare nuovamente sul personaggio interpretato da Joaquin Phoenix.

Se ben ricordate lo scorso settembre, a seguito del grande successo del cinecomic diretto da Todd Phillips, si era parlato addirittura di trattative in corso per un sequel di Joker, dando quasi come scontato che il risultato finale sarebbe stato un via libera al progetto.

Tuttavia, fino ad oggi gli aggiornamenti in merito sono stati piuttosto scarsi, pur essendo ritornati più volte sull'argomento, e le idee degli Studios e del team creativo al riguardo non sono apparse esattamente chiare.

Adesso, però, da quanto si evince dal nuovo articolo dell'Hollywood Reporter sul futuro delle proprietà DC al cinema e in TV, sembrerebbe chiara l'intenzione di procedere con un secondo film dedicato al Joker di Phoenix.

Si legge infatti nel pezzo, in relazione ai titoli DC che fanno parte del medesimo universo: "Finora, tutti i film e le serie tv si possono dire ambientati nello stesso universo, fatta eccezione per The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson in arrivo a marzo, la serie tv spin-off di HBO Max sulla GCPD, e Joker e il sequel in programma".

Certo, in programma non vuol dire che vedremo sicuramente il film fatto e finito pronto per il debutto in sala (basta pensare a quanto accaduto con The Trench e New Gods), ma per chi ha amato questa versione dell'iconico villain DC, sono parole che fanno ben sperare.