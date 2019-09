Joker, secondo Todd Phillips 'è impossibile battere la Marvel al botteghino'

Dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia, l'attesissimo Joker di Todd Phillips e con protagonista Jaoquin Phoenix è stato ospite al Toronto Film Festival, dove erano presenti anche il regista e le star del progetto, che hanno così avuto modo di tornare a parlare dell'applauditissimo cinecomic targato DC Films.

Concentrandosi allora sull'eterna rivalità tra Marvel e DC, spostatasi dell'etichetta fumettistica al cinema con i Marvel Studios e la DC Films, Todd Phillips ha commentato la battaglia spiegando come oggi sia praticamente impossibile battere la Marvel, dalle cui produzioni è dunque meglio distinguersi, provare in sostanza a non imitarne la formula e ambire a qualcosa di diverso.



Spiega infatti Phillips: "Non si può battere la Marvel: è un gigante, un vero colosso. Meglio fare qualcosa, invece, che loro non possono fare". Si riferisce ovviamente a una produzione Rated-R e allo sfruttare un personaggio in modo completamente slegato da un Universo Condiviso, puntando dunque a una maturità diversa, di stampo molto più sociologico e indagatore della mente umana. Siete d'accordo con Phillips?



Joker vede nel cast anche Robert De Niro e Zazie Beetz ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Intanto il regista ha rivelato qualche colpo di testa di Joaquin Phoenix sul set, mentre il dibattito cinecomic o non cinecomic continua.